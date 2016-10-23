Владислав Радимов: "Боюсь ли я, что в "Зените-2" меня сменит Зырянов? Настолько давно его знаю, что даже не могу ответить"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после игры 18-го тура ФНЛ против "Кубани" (0:4) отметил силу соперника, сообщает пресс-служба ФНЛ. Также специалист поблагодарил болельщиков за поддержку, несмотря на разгромное поражение.

– Ожидали от "Кубани" такой игры?

– Конечно. "Кубань" – хорошая команда, и мы это знали.

– "Зенит" не реализовал ничего. Но получалось у команды все, кроме голов. Почему?

– У меня на эту тему такой ответ: если ты не забиваешь то, что создал, то создавай в два раза больше. Надо было, значит, создавать еще моменты. Если взять саму игру, первый тайм был практически равный. И зрителям, думаю, матч должен был очень понравиться, потому что хорошо играли. Другое дело, что "Кубань" забила именно в тот момент, когда наша команда смотрелась лучше. Это мастерство футболистов. И второй гол в раздевалку – очень тяжело мы его перенесли. А во втором тайме "Кубань" играла по счету, нам уже было без разницы – 0:3 или 0:4.

– В концовке встречи ребята уже устали?

– Устали, но если посмотреть весь матч, то мне не в чем их упрекнуть. В футболе, к сожалению, такое бывает. Надо это пережить. Для многих это серьезный удар, в этой лиге мы так не проигрывали. Думаю, мы это переживем. Сегодня даже визуально мы физически слабее "Кубани". В этом надо прибавлять. Конечно, нас подкосило то, что выбыло много игроков обороны, а те, кто вышел, практически не играли. Не хочу этим оправдываться, но это реалии. Думаю, мы не совсем правильно построили игру. Надо было где-то более строже сыграть. Но мы ввязались в эту драку, ввязались в открытый футбол и получили четыре. Будем умнее.

Хочу поблагодарить болельщиков, которые даже при счете 0:3 до конца нас гнали. И своих ребят, которые при счете 0:4 до конца бежали в атаку и пытались что-то сделать. Это дорогого стоит.

– Вы достойно держите удар. Какие выводы сделали для себя после этой игры?

– Построже можно было начать сзади. Кто-то не попал в игру, у кого-то был брак. Но это издержки нашей молодой команды. Мы разберем игру и попробуем исправить ошибки.

– Константин Зырянов собирается получать тренерскую лицензию А. Не боитесь, что он сместит вас?

– Знаете, я его настолько давно знаю, что даже не могу ответить. Конечно, я когда-нибудь уйду отсюда, и Косте надо когда-то начинать. То, что он хочет учиться, это замечательно – из него может получиться толковый тренер. Это мой очень хороший друг. Мы знакомы уже почти десять лет.