Владимир Стржалковский: "Моя задача - чтобы "Динамо" реализовало свой потенциал"

Новый председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский благодарен за оказанное доверие. Он подчеркнул, что приложит все силы для реализации "Динамо" своего потенциала.

Ранее на выборах ВФСО новым председателем общества единогласно выбран Стржалковский, который заменил Владимира Проничева.

- Свою задачу я вижу в том, чтобы "Динамо" реализовало большой потенциал, который у него имеется, и продолжало традиции советского и российского спорта, - начал Стржалковский. - Я приложу максимум усилий для этого. Олимпиада в Рио еще раз доказала, что "Динамо" занимает ведущую роль в жизни российского спорта. Благодарю вас за доверие.

Я желаю всем динамовским спортсменам высоких спортивных достижений, чтобы они радовали и наше общество, и наших граждан. Мы испытывали огромную радость от побед наших спортсменов на Олимпиаде, несмотря на все сложности, с которыми им пришлось столкнуться, а также психологическим давлением. Они добились больших успехов. Еще раз хочется пожелать им только одного: быстрее, выше, сильнее.

Но из всех российских олимпийцев сорок процентов представляли общество "Динамо", а среди победителей представителей нашего общества оказалось больше 50 процентов. Пусть на нас не обижаются другие спортивные общества, но это прекрасный результат. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)