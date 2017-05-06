Видео дня: "Тосно" празднует выход в премьер-лигу

Игроки "Тосно" после победы в матче 35-го тура ФНЛ над "Нефтехимиком" (2:0) отпраздновали выход в премьер-лигу. Отметим, что команда, основанная в 2013 году, впервые в своей истории выступит в высшем дивизионе страны.
Лица "Тосно". От женщины-президента до Милевского //
Парфенов продолжит работу на посту главного тренера "Тосно" //
"Тосно" начнет сезон на "Петровском", если не успеет реконструировать арену в Новгороде
Тот момент, когда не нужны слова!
Спасибо, Дмитрий Владимирович @Pdv18 !#главный #дмитрийпарфенов #тренерпобедителей pic.twitter.com/jq5NjfqBUh
– ФК ТОСНО (@fctosno) 6 мая 2017 г.
Maren13
Раздевалочка-то какая убогая. Какая там еще Премьер-лига? Максимум, первенство второго дивизиона...
21:45
Очень плохой мальчик
Даже шкафчиков для одежды нет)
21:23