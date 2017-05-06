Видео дня: "Тосно" празднует выход в премьер-лигу

Игроки "Тосно" после победы в матче 35-го тура ФНЛ над "Нефтехимиком" (2:0) отпраздновали выход в премьер-лигу. Отметим, что команда, основанная в 2013 году, впервые в своей истории выступит в высшем дивизионе страны.

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