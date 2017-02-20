Верулидзе и Любимов не сдали "йо-йо" тест

По информации "СЭ", на учебно-тренировочном сборе судей на Кипре, в котором участвуют арбитры и помощники, проводящие соревнования первенства России по футболу в первом дивизионе, два главных рефери – Лаша Верулидзе (Владикавказ), Артем Любимов (Санкт-Петербург) – не сдали установленные нормативные требования, выполняя "йо-йо" тест.

Согласно существующим в Департаменте судейства и инспектирования РФС положениям, эти арбитры

должны исключаться из списка судей до конца весеннего этапа первенства ФНЛ. (Сергей ЕГОРОВ)