00:09 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Верулидзе и Любимов не сдали "йо-йо" тест

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По информации "СЭ", на учебно-тренировочном сборе судей на Кипре, в котором участвуют арбитры и помощники, проводящие соревнования первенства России по футболу в первом дивизионе, два главных рефери – Лаша Верулидзе (Владикавказ), Артем Любимов (Санкт-Петербург) – не сдали установленные нормативные требования, выполняя "йо-йо" тест.

Согласно существующим в Департаменте судейства и инспектирования РФС положениям, эти арбитры
должны исключаться из списка судей до конца весеннего этапа первенства ФНЛ. (Сергей ЕГОРОВ)

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