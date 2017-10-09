Вадим Евсеев: "В "Текстильщике" у меня получилось создать коллектив"

Тренер "Амкара" Вадим Евсеев в интервью "СЭ" заявил, что остался доволен своей работой главного тренера в клубе "Текстильщик". Специалист отметил, что команда способна бороться за выход в ФНЛ в этом сезоне.

– Вы уезжали из Перми в Иваново, чтобы работать главным тренером. А теперь, выходит, возвращаетесь к тому, от чего уходили.

– Поработал и кое-чего добился. Из 19 матчей под моим руководством "Текстильщик" проиграл только один. В прошлом сезоне поднялись на третье место, в этом – на второе. Получилось создать коллектив, сплотить футболистов, для которых старался делать все возможное. В частности, чтобы работа клуба позволяла им думать только об игре.

Но с этим были некоторые проблемы. Видимо, такие результаты стали несколько неожиданными для руководства клуба: оно не думало, что команда будет столько выигрывать. Потому что в "Текстильщике" есть большие долги по премиальным – и по прошлому сезону, и по этому. Футболистам объявили, что начнется погашение, и они по-прежнему ждут. И мне тоже должны. Мы с руководителями договорились по срокам. Пока жду.

– Реально ли "Текстильщику", по-вашему, подняться со 2 места в зоне на 1-е и выйти в ФНЛ?

– Реально. "Чертаново" – молодая, обученная команда, по делу идет наверху, но "Текстильщику" по силам ее догнать. Только для этого надо решить те организационные вопросы, о которых я сказал. Чтобы команда поднялась дивизионом выше, игроки должны думать только о футболе. К переходу на следующий уровень должно быть готово все – и футболисты, и тренеры, и обслуживающий персонал, и город. Сейчас такой готовности нет. Руководство клуба задачу выйти в ФНЛ не ставило, место в тройке устраивало. (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Евсеева