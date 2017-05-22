В "Тосно" пока не приняли решения по Милевскому

Руководство "Тосно" пока не приняло решения по поводу продолжения сотрудничества с нападающим Артемом Милевским. 32-летний украинский футболист провел за ленинградцев в этом сезоне 17 матчей в первенстве ФНЛ, но результативными действиями не отметился.

- Решения по Милевскому пока не принято. Это серьезный вопрос, - сказал директор "Тосно" Леонид Хоменко. - Нужно анализировать. Думаю, что-то станет ясно на этой неделе.

Напомним, что "Тосно" завершил сезон на втором месте в турнирной таблице, гарантировав себе прямой выход в премьер-лигу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)