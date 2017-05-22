В "Тосно" пока не приняли решения по Милевскому

Руководство "Тосно" пока не приняло решения по поводу продолжения сотрудничества с нападающим Артемом Милевским. 32-летний украинский футболист провел за ленинградцев в этом сезоне 17 матчей в первенстве ФНЛ, но результативными действиями не отметился.
- Решения по Милевскому пока не принято. Это серьезный вопрос, - сказал директор "Тосно" Леонид Хоменко. - Нужно анализировать. Думаю, что-то станет ясно на этой неделе.
Напомним, что "Тосно" завершил сезон на втором месте в турнирной таблице, гарантировав себе прямой выход в премьер-лигу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
27Hoax
Надо брать Алиева! Вместе- они СИЛА!!!
19:36
bep77
Ревелатор, ты спал очччень долго.
19:13
ДО3ВОН ГУБЕР
Арш нормально играет. Результативных действий тьма. Не хуже многих.
19:06
Revelator78
Ну это же известная фамилия! Надо брать под усиление скамейки!) Это же клон Павлюка и Арша!))) Играть не будет, но может со СМИ хорошо будет взаимодействовать и пиарить ТОСНО в СОГАЗе!)))
18:55