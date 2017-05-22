В "Тосно" пока не приняли решения по Милевскому. ФУТБОЛ - ФНЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
18:46 | ФУТБОЛ — ФНЛ

В "Тосно" пока не приняли решения по Милевскому

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Руководство "Тосно" пока не приняло решения по поводу продолжения сотрудничества с нападающим Артемом Милевским. 32-летний украинский футболист провел за ленинградцев в этом сезоне 17 матчей в первенстве ФНЛ, но результативными действиями не отметился.

- Решения по Милевскому пока не принято. Это серьезный вопрос, - сказал директор "Тосно" Леонид Хоменко. - Нужно анализировать. Думаю, что-то станет ясно на этой неделе.

Напомним, что "Тосно" завершил сезон на втором месте в турнирной таблице, гарантировав себе прямой выход в премьер-лигу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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27Hoax

Надо брать Алиева! Вместе- они СИЛА!!!

19:36

bep77

Ревелатор, ты спал очччень долго.

19:13

ДО3ВОН ГУБЕР

Арш нормально играет. Результативных действий тьма. Не хуже многих.

19:06

Revelator78

Ну это же известная фамилия! Надо брать под усиление скамейки!) Это же клон Павлюка и Арша!))) Играть не будет, но может со СМИ хорошо будет взаимодействовать и пиарить ТОСНО в СОГАЗе!)))

18:55