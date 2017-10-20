УЕФА поздравил Аленичева с 45-летием

УЕФА в русскоязычном аккаунте в Твиттере поздравил с днем рождения экс-футболиста и тренера Дмитрия Аленичева. Сегодня, 20 октября, первому российскому футболисту, выигравшему Кубок УЕФА и Лигу чемпионов, исполняется 45 лет.

Напомним, на клубном уровне полузащитник выступал за "Чайку" (1989), "Машиностроитель" (1990-1991), "Локомотив" (1991-1993), "Спартак" (1994-1998, 2004-2006), "Рому" (1998-2000), "Перуджу" (2000) и "Порту" (2000-2004). В составе сборной России Аленичев выступал с 1996 по 2005 год, приняв участие в чемпионате мира 2002 года и Евро-2004.

Завершив карьеру игрока, Аленичев стал тренером. С 2010 по 2011 год он возглавлял юношескую сборную России, после чего перешел на работу на клубном уровне: "Арсенал" Тула (2011-2015), "Спартак" (2015-2016), "Енисей" (с 2017 года).