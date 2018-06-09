"Тосно" прекратил существование из-за финансовых трудностей

Управляющий партнер компании Fort Group, которая является спонсором "Тосно"​, Максим Левченко в своем Фейсбуке объявил о прекращении существования клуба из Ленинградской области в связи с финансовыми трудностями.

"Короткая, хотя и очень яркая история футбольного клуба "Тосно" подходит к печальному, но, увы, логичному концу. Пять лет назад, затевая этот проект, мы рассчитывали на поддержку коллег из бизнеса, большую заинтересованность властей. По факту же получилось, что бремя финансовых расходов легло на плечи Fort Group.



"Тосно" успел пробиться в премьер-лигу, сенсационно в первый же сезон выиграл Кубок России. Мы добросовестно выполняли все взятые обязательства до окончания осенней части чемпионата РФПЛ, но дальнейшее содержание команды оказалось нам не по карману, а никто не подставил плечо, не разделил ответственность, хотя громких слов с разных трибун было сказано много.



В итоге нам пришлось принять непростое решение о закрытии клуба "Тосно". Он прекращает существование. Тем не менее, мы намерены выполнить взятые обязательства. На днях начались выплаты по долгам работникам клуба и футболистам. Постараемся расстаться со всеми цивилизованно, без обид. Не могу сказать, что все только начинается, но жизнь определенно продолжается. Это точно, "Тосно"!



Спасибо игрокам и болельщикам за положительные эмоции, пережитые в прошедшем сезоне. Такое не забывается! И на Кубке России всегда будет строка: клуб "Тосно", 2018 год", - сообщил Левченко.

Напомним, что "Тосно" в сезоне-2017/18 выиграл Кубок России и вылетел из премьер-лиги. РФС отказал в выдаче клубу лицензии на следующий сезон. Вратарь "Тосно" Давид Юрченко заявлял, что футболисты клуба подали заявление в прокуратуру в связи с невыплатой зарплаты и премиальных за победу в Кубке России.