Торбинский продлил контракт с "Балтикой"

Калининградская "Балтика" объявила о продлении контракта с 34-летним полузащитником Дмитрием Торбинским. Соглашение рассчитано на один сезон.

"Еще на один год продлен контракт с Дмитрием Торбинским – самым титулованным футболистом нашей команды, бронзовым призером Евро-2008. Напомним, Дмитрий перешел в "Балтику" минувшей зимой и стал одним из лучших игроков весенней части первенства ФНЛ", – говорится в сообщении.

На счету Торбинского 10 матчей за "Балтику" в прошедшем первенстве ФНЛ.