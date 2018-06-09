Торбинский продлил контракт с "Балтикой"

Калининградская "Балтика" объявила о продлении контракта с 34-летним полузащитником Дмитрием Торбинским. Соглашение рассчитано на один сезон.
"Еще на один год продлен контракт с Дмитрием Торбинским – самым титулованным футболистом нашей команды, бронзовым призером Евро-2008. Напомним, Дмитрий перешел в "Балтику" минувшей зимой и стал одним из лучших игроков весенней части первенства ФНЛ", – говорится в сообщении.
На счету Торбинского 10 матчей за "Балтику" в прошедшем первенстве ФНЛ.
ПРОДЛИЛИ КОНТРАКТ– ФК Балтика (@fcbaltika) 9 июня 2018 г.
Дмитрий Торбинский продолжит выступать за "Балтику" https://t.co/cyTzIeilL6#БалтикаНавсегда pic.twitter.com/UZ8NDyXBWU