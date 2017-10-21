"Томь" проиграла "Ротору-Волгоград" и опустилась на предпоследнее место в ФНЛ

"Ротор-Волгоград" победил "Томь" в матче 19-го тура первенства России в ФНЛ. Волгоградцы покинули последнее место в турнирной таблице, а томичи опустились на предпоследнюю строчку и завершат первый круг в зоне вылета, как и "Ротор".

Первенство России

ФНЛ

19-й тур

"Ротор-Волгоград" (Волгоград) - "Томь" (Томск) - 2:0 (0:0)

Голы: Сысуев, 78 (1:0). Колычев, 86 (2:0).

"Ротор-Волгоград": Кобзев, Киреев, Ионов, Столяренко, Пискунов, Колычев, Романенко (Крутов, 90+1), Замалиев, Султонов (Борзых, 72), Бирюков (Сысуев, 71), Вотинов.

"Томь": Шафинский, Микуцкис, Зуйков, Пульич, Иванов, Войдель, Деобальд, Померко, Гвинейский (Саная, 76), Сасин (Макурин, 22), Соболев (Большунов, 87).

Предупреждения: Бирюков, 4. Войдель, 27. Померко, 32. Зуйков, 56. Соболев, 80.

Удаление: Войдель, 83.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).