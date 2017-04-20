22:10 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Толстых и Газзаев вошли в общественно-экспертный совет "Динамо"

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В целях развития "Динамо" и популяризации бренда был создан общественно-экспертный совет клуба, сообщает официальный сайт бело-голубых. 20 апреля состоялось его первое заседание. 

В состав совета вошли Сергей Степашин, Георгий Веренич, Валерий Драганов, Андрей Перегудов, Михаил Эскиндаров, Николай Толстых, Валерий Газзаев, Лев Лещенко и Алексей Смертин.

На заседании было утверждено положение об общественно-экспертном совете и выбран секретарь – Алексей Смертин. Совет выработал рекомендации для "Динамо" по значимым вопросам развития футбольного клуба.  Также были обсуждены вопросы, касающиеся завершающей стадии первенства России в ФНЛ. 

Кроме того, поддержана инициатива клуба о чествовании динамовских ветеранов, которые первыми в отечественной истории сыграли в финале еврокубка - в этом году исполняется 45 лет с момента финального матча Кубка Кубков между "Динамо" и "Рейнджерс". Чествование ветеранов пройдет 14 мая на последнем домашнем матче "Динамо" в этом сезоне.

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=12758

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