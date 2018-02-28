Тихонов рассказал о перспективах "Крыльев" вернуться в премьер-лигу

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов​ в интервью "Известиям" оценил шансы команды вернуться в премьер-лигу.

– Перед возобновлением сезона ваша команда идет в тройке лидеров ФНЛ. Какие шансы у "Крыльев Советов" на возвращение в премьер-лигу?

– Перспективы точно такие же, как и у еще трех-четырех команд, находящихся вверху турнирной таблицы ФНЛ. Осталось 13 матчей в чемпионате, и каждый из них будет для нас решающим.

– Но "Крылья Советов" можно назвать одним из фаворитов борьбы за выход в премьер-лигу?

– Фаворитами можно назвать команды, которые идут на первом и втором местах в таблице ("Енисей" – 56 очков, "Оренбург" – 54, "Крылья Советов" – 51). Мы же будем стараться сделать все, чтобы их обогнать.