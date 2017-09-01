Тихонов и Аленичев - лучшие тренеры ФНЛ в августе

Наставник "Крыльев Советов" Андрей Тихонов стал лучшим тренером ФНЛ в августе по версии лиги. Под его руководством самарцы выиграли все пять августовских матчей и вышли в лидеры турнирной таблицы.

Болельщики, голосовавшие на сайте ФНЛ, назвали лучшим Дмитрия Аленичева из "Енисея". Его выбрали 41,5 процента опрошенных. "Енисей" под его руководством также выиграл все пять матчей. Вторым в опросе стал Тихонов (33,2 процента), третьим - Андрей Талалаев из "Тамбова", потерявший только 2 очка в 5 играх месяца.