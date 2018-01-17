Суд запретил "Кубани" выплачивать долги Петреску

Николай Пырнеу, агент Дана Петреску, сообщил "СЭ", что РФС сегодня так и не принял решение по "Кубани", которая так и не расплатилась с румынским специалистом. Напомним, сторона тренера требовала снять с краснодарского клуба очки за задержки.
– Какое решение сегодня приняла Палата по разрешению споров РФС?
– Мне пришла информация из РФС, который отложил принятие решения по "Кубани".
– По какой причине?
– "Кубань" принесла в РФС решение какого-то суда о том, что управляющая компания запретила клуба выплачивать долги Петреску. Представляете? Это же просто нонсенс! Если вдруг РФС теперь разрешит "Кубани" не платить долги Дану и возьмет за основу решение этого суда, не снимет очки с краснодарцев, тогда мы идем в СAS! И судиться будем уже с РФС. Это просто немыслимо! Такого в мире нигде не было... Но пока РФС еще не огласил свой вердикт.
– Что это за управляющая компания? Один из владельцев "Кубани"?
– Нет. Насколько я понял, это кредиторы, которые обратились в суд с требованием запретить "Кубани" выплачивать долги. Если действующий игрок "Кубани" не получает зарплату и обращается в РФС, клуб может также прикрываться этим решением суда? Но я настаиваю, если РФС решит не снимать очки с "Кубани", мы будем в СAS cудиться уже с Российским футбольным Союзом.
– "Кубань" с вами связывалась в последние дни?
– Мне позвонил финансовый директор и попросил отложить заседание. Но мы на это не пошли. Если и сейчас "Кубань" останется безнаказанной, то мы пойдем до конца! Пойдем уже на принцип. Хочу еще добавить, "Кубань" и раньше пыталась через суд уйти от выплаты долгов. Но тогда суд им отказал.
– Почему теперь суд пошел им навстречу?
– Они сменили судью! На мой взгляд, это коррумпированное решение суда. Пока к РФС вопросов нет. Но если РФС поверит "Кубани", то мы пойдем до конца. Вся эта история – сплошной нонсенс. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
механик39
Суд может признать Кубань победителем Лиги Чемпионов .
19:05
vialiy
Кубань - чемпион, а спартак авно...
18:54
баламошка
Про Кубань постоянно какие-то бандитские истории ходят.
18:21
fcsmfan
Бугага))) Это Россия, детка)))
18:10
knyaz boltconskiy
А суд может запретить выплачивать простым людям ипотеку, и кредиты?Может мы чего-то не знаем?
18:06
shpasic
а в Эстонии за кого народ? и армия за кого?
17:57
Митяй Антибомж
эстонский армеец, +1000000. Добавлю только, что нам показывают типа "народ дружной толпой - за царя". Это тоже часть гнилой системы ))
17:52
марк де фоссен
Вот подобной мутотой и заниматься приходится РФС вместо того,чтобы думать о ЧМ и о сборной.А ведь таких кубаней у нас по стране сотни.Бардак юридический какой то.Найдут лазейку и тянут кота за яйки.Обратятся они в CAS,и придется платить все издержки плюс нейстойку и прочее и прочее.
17:52
эстонский армеец
Вся система гнилая - спорт, суды, политика! Но, народ дружной толпой - за царя!!! Он тут ни при чём!
17:48
DMF
С CAS лучше не шутить. Придется и деньги все отдать, и клуб в итоге расформировать. Все эти аферы не приведут Кубань ни к чему хорошему.
17:39
alex-ls
лет через 10 получит
17:33
grroznyi85
Ахахах.
17:28
0500
Цыганское счастье :).
17:27