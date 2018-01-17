Суд запретил "Кубани" выплачивать долги Петреску

Николай Пырнеу, агент Дана Петреску, сообщил "СЭ", что РФС сегодня так и не принял решение по "Кубани", которая так и не расплатилась с румынским специалистом. Напомним, сторона тренера требовала снять с краснодарского клуба очки за задержки.

– Какое решение сегодня приняла Палата по разрешению споров РФС?

– Мне пришла информация из РФС, который отложил принятие решения по "Кубани".

– По какой причине?

– "Кубань" принесла в РФС решение какого-то суда о том, что управляющая компания запретила клуба выплачивать долги Петреску. Представляете? Это же просто нонсенс! Если вдруг РФС теперь разрешит "Кубани" не платить долги Дану и возьмет за основу решение этого суда, не снимет очки с краснодарцев, тогда мы идем в СAS! И судиться будем уже с РФС. Это просто немыслимо! Такого в мире нигде не было... Но пока РФС еще не огласил свой вердикт.

– Что это за управляющая компания? Один из владельцев "Кубани"?

– Нет. Насколько я понял, это кредиторы, которые обратились в суд с требованием запретить "Кубани" выплачивать долги. Если действующий игрок "Кубани" не получает зарплату и обращается в РФС, клуб может также прикрываться этим решением суда? Но я настаиваю, если РФС решит не снимать очки с "Кубани", мы будем в СAS cудиться уже с Российским футбольным Союзом.

– "Кубань" с вами связывалась в последние дни?

– Мне позвонил финансовый директор и попросил отложить заседание. Но мы на это не пошли. Если и сейчас "Кубань" останется безнаказанной, то мы пойдем до конца! Пойдем уже на принцип. Хочу еще добавить, "Кубань" и раньше пыталась через суд уйти от выплаты долгов. Но тогда суд им отказал.

– Почему теперь суд пошел им навстречу?

– Они сменили судью! На мой взгляд, это коррумпированное решение суда. Пока к РФС вопросов нет. Но если РФС поверит "Кубани", то мы пойдем до конца. Вся эта история – сплошной нонсенс. (Виталий АЙРАПЕТОВ)