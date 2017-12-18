Спортивный директор "Томи": "Соболевым интересуются "Уфа", "Крылья" и "Тосно"

Нападающий "Томи" Александр Соболев может покинуть команду уже в зимнее трансферное окно. Причем интерес к 20-летнему футболисту проявляет ряд клубов премьер-лиги.
– Действительно Соболевым интересуются "Уфа", "Тосно" и "Крылья Советов", – сказал "СЭ" спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов.
– Есть еще претенденты?
– Наиболее настойчивые те клубы, которые вы перечислили.
– Есть ли уже от кого-то из них предложения?
– Официальных нет. Все пока на стадии переговоров.
На счету Соболева 6 голов в 24 матчах первенства ФНЛ в этом сезоне. (Андрей СИЗЯКИН)