"Спартак-2" с двумя удалениями проиграл "Балтике"

В матче 28-го тура ФНЛ "Балтика" вырвала победу у "Спартака-2". Победный мяч калининградцы провели уже в добавленное ко второму тайму время. По ходу встречи в составе красно-белых были удалены два футболиста.

Первенство России

ФНЛ

28-й тур

"Спартак-2" (Москва) - "Балтика" (Калининград) - 1:2 (0:1)

Голы: Родионов, 37 (0:1). Макеев, 87 (1:1). Сирима, 90+1 (1:2).

"Спартак-2": Максименко, Сокол (Бакаев, 46), Хомуха, Макеев, Щербаков, Савичев, Самсонов, Пантелеев, Федчук (Самбу, 46. Рассказов, 83), Нимели, Давыдов (Сакала, 46).

"Балтика": Фролов, Почивалин, Каленкович (Ярошенко, 85), Крючков, Тимошин, Концедалов, Причиненко, Родионов (Кухарчук, 69), Цимбал, Суханов, Подбельцев (Сирима, 46).

Предупреждения: Самсонов, 61. Сирима, 77. Кухарчук, 90+1. Почивалин, 90+1.

Удаления: Самсонов, 69. Хомуха, 80.

Судья: МОСКАЛЕВ (Воронеж).