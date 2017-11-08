"Спартак-2" проиграл "Авангарду", питерское "Динамо" и "Ротор" сыграли вничью

В матче 22-го тура первенства ФНЛ "Спартак-2" на своем поле уступил "Авангарду" – 0:1. Единственный мяч записал на свой счет Хызыр Аппаев. Куряне остались на 13-м месте в таблице, красно-белые опустились на десятую строчку.

Во встречах "Шинника" с "Кубанью" и "Ротора" с "Динамо" из Санкт-Петербурга зрители голов не увидели. Петербуржцы остались на пятой позиции, ярославцы идут шестыми, "Кубань" – двенадцатая, а волгоградцы не смогли покинуть дно таблицы.

Первенство России

ФНЛ

22-й тур

"Спартак-2" (Москва) – "Авангард" (Курск) – 0:1 (0:0)

Гол: Аппаев, 76.

"Спартак-2": Терешкин, Хомуха, Красильниченко, Мамин, Щербаков, Полубояринов, Самсонов, Цыганков (Никулин, 89), Пантелеев, Ломовицкий, Давыдов (Самбу, 46).

"Авангард": Саутин, Никитин, Дашаев, Багаев, Концедалов, Альшин (Синяев, 74), Коробов (Нетфуллин, 89), Гурфов, Митасов (Имуллин, 83), Болов (Аппаев, 57), Федчук.

Предупреждения: Альшин, 58. Самсонов, 60. Мамин, 65. Полубояринов, 68. Хомуха, 72.

Судья: Васильев (Ижевск).

8 ноября. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".

"Ротор-Волгоград" (Волгоград) – "Динамо" (Санкт-Петербург) – 0:0

"Ротор-Волгоград": Кобзев, Киреев, Пискунов, Ионов, Дранников (Колычев, 78), Столяренко, Замалиев, Султонов, Романенко, Бирюков (Столбовой, 84), Вотинов (Крутов, 61).

"Динамо": Генералов, Костин (Житников, 54), Юрганов, Бычков, Бабенков, Кулишев, Власов (Маркосов, 87), Сарамутин, Песегов, Коротаев (Рогов, 81), Киреенко (Батютин, 52).

Предупреждения: Ионов, 24. Замалиев, 42. Песегов, 63. Сарамутин, 71. Султонов, 73.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

8 ноября. Волгоград. Стадион "Зенит".

"Шинник" (Ярославль) – "Кубань" (Краснодар) – 0:0

"Шинник": Антипин, Чистяков, Ятченко, Чалов, Магадиев, Самойлов (Лаук, 82), Нарылков (Лях, 78), Дроздов (Камилов, 72), Безлихотнов (Крамаренко, 68), Булия, Низамутдинов.

"Кубань": Дюпин, Клещенко, Смирнов, Марков, Бугаев, Байрыев, Лобкарев, Коновалов, Маляров, Завезен, Гогниев.

Предупреждения: Дроздов, 45. Марков, 57.

Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).

8 ноября. Кострома. Стадион "Урожай".