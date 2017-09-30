"Спартак-2" победил "Волгарь", "Кубань" обыграла "Авангард"

"Спартак-2" одержал победу над "Волгарем" (3:1) в матче 16-го тура ФНЛ. В составе красно-белых голы забили Сильванус Нимели, Александр Руденко и Владислав Пантелеев. Единственный раз за астраханцев отметился Дмитрий Кабутов.

В другой встрече "Кубань" в гостях победила "Авангард" со счетом 1:0. Гол на свой счет записал Алексей Гай.

ФНЛ

16-й тур

"Волгарь" (Астрахань) – "Спартак-2" (Москва) – 1:3 (1:1)

Голы: Кабутов, 13 – с пенальти (1:0). Нимели, 39 (1:1). Руденко, 50 (1:2). Пантелеев, 72 (1:3).

"Волгарь": Бучнев, Калинин, Климов, Григорьев, Болонин (Сутормин, 54), Акбашев (Соломатин, 71), Газзаев (Бочков, 54), Бабаев, Дышеков, Кабутов, Бабырь (Жабкин, 74).

"Спартак-2": Терешкин, Рассказов, Сокол, Лелюхин, Лихачев (Хомуха, 46), Мамин, Полубояринов, Ломовицкий (Цыганков, 90+1), Пантелеев, Руденко (Самбу, 87), Нимели.

Предупреждения: Газзаев, 44. Ломовицкий, 48. Бочков, 64.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

30 сентября. Астрахань. Стадион "Центральный".

"Авангард К" (Курск) – "Кубань" (Краснодар) – 0:1 (0:0)

Гол: Гай, 75 (0:1).

"Авангард К": Саутин, Концедалов, Багаев, Никитин, Дашаев, Коробов, Нетфуллин, Гурфов, Альшин (Синяев, 76), Войнов (Федчук, 71), Аппаев (Болов, 60).

"Кубань": Дюпин, Клещенко, Бугаев, Гапон, Байрыев, Лобкарев (Гогниев, 63), Нурисов (Тюфяков, 78), Гай, Маляров, Завезен (Каусаров, 88), Обухов (Бендзь, 90).

Предупреждение: Альшин, 68.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

30 сентября. Курск. Стадион "Трудовые резервы".