"Спартак-2" обыграл "СКА-Хабаровск"

"Спартак-2" переиграл "СКА-Хабаровск" в матче 13-го тура ОЛИМП-ФНЛ - 2:1. За московскую команду забили Александр Руденко и Владислав Пантелеев. В составе хабаровского клуба отличился Максим Казанков.

"Спартак-2" с 26 очками находится на 3 месте, "СКА-Хабаровск" - с 14 очками на 14-й строчке.

Олимп - ФНЛ

13-й тур

"Спартак-2" (Москва) - "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - 2:1 (1:0)

Голы: Руденко, 19 (1:0). Казанков, 82 (1:1). Пантелеев, 89 - с пенальти (2:1).

"Спартак-2" (Москва): Терешкин, Маслов, Воропаев, Миронов, Гапонов, Пантелеев, Полубояринов (Тюнин, 69), Бакаев (Рудковский, 73), Нимели (Лихачев, 90), Мелкадзе, Руденко (Бакалюк, 90+1).

"СКА-Хабаровск": Опарин, Ненахов, Гарбуз (Фадеев, 86), Хомуха, Зайцев, Дедечко (Базелюк, 62), Никифоров, Кабутов (Казанков, 72), Квеквескири, Карасев, Радченко (Секульски, 62).

Предупреждения: Маслов, 40. Квеквескири, 55. Миронов, 90+1.

Судья: Сараев (Санкт-Петербург).

23 сентября. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".

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