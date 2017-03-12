"Спартак-2" обыграл "Енисей" Тихонова

"Спартак-2" переиграл "Енисей" в домашнем матче 26-го тура первенства ФНЛ. Эта победа позволила красно-белым обойти красноярскую команду в турнирной таблице и подняться на 4-е место. Отметим, что главным тренером "Енисея" является бывший игрок "Спартака" Андрей Тихонов.

В другой встрече "Сибирь" на своем поле сыграла вничью с "Кубанью" - 0:0.

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ФНЛ

26-й тур

"Сибирь" (Новосибирск) - "Кубань" (Краснодар) - 0:0

"Сибирь": Цыган, Мищенко, Плопа, Магаль, Выходил (Качан, 65), Гладышев, Рухаиа (Азаров, 46), Коржунов (Беляев, 53), Андреев (Макаренко, 69), Чеботару, Безлихотнов.

"Кубань": Дюпин, Бугаев, Лобкарев, Марков, Байрыев, Бендзь, Алейник, Якуба, Гай (Щадин, 75), Гогниев, Обухов (Коновалов, 75).

Предупреждение: Гогниев, 90.

Судья: Фисенко (Владивосток).

Новосибирск. Стадион "РФЦ Заря".

"Спартак-2" (Москва) - "Енисей" (Красноярск) - 3:1 (2:0)

Голы: Савичев, 25 (1:0). Мелкадзе, 32 (2:0). Кичин, 57 - с пенальти (2:1). Пантелеев, 90+1 (3:1).

"Спартак-2": Филиппов, Хомуха, Шанбиев, Кутин, Щербаков, Самсонов, Пантелеев, Савичев, Давыдов (Руденко, 46. Сокол, 78), Мелкадзе (Синодзука, 90+1), Федчук.

"Енисей": Опарин, Кичин, Чернов, Чичерин (Гультяев, 36), Камеш (Тихонов, 83), Алиев, Ланин, Иванов (Харитонов, 80), Семакин, Саркисов (Малоян, 74), Козлов.

Предупреждения: Кичин, 40. Савичев, 53. Мелкадзе, 69. Иванов, 77. Самсонов, 87.

Судья: Волошин (Смоленск).

Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".