"Спартак-2" обыграл "Балтику" в присутствии Черчесова

"Спартак-2" обыграл "Балтику" в матче 9-го тура ОЛИМП - ФНЛ (2:1). Встречу посетил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, чей сын выступает в составе калининградского клуба.
ОЛИМП - ФНЛ
9-й тур
"Спартак-2" (Москва) - "Балтика" (Калининград) - 2:1 (1:0)
Голы: Пантелеев, 20 (1:0). Григорьев, 48 (1:1). Тюнин, 82 (2:1).
"Спартак-2" (Москва): Терешкин, Мамин, Маслов, Воропаев, Гапонов, Бакаев (Тиуб, 60), Полубояринов (Лихачев, 86), Пантелеев, Тюнин, Нимели (Рудковский, 78), Руденко (Мелкадзе, 59).
"Балтика" (Калининград): Лантратов, Таказов, Крючков (Магаль, 33), Плиев, Каленкович (Unknown, 89), Дмитриев (Радунович, 46), Григорьев, Дзаламидзе, Шаваев, Касаев (Шабалин, 89), Шешуков.
Предупреждения: Полубояринов, 14. Тюнин, 36. Дзаламидзе, 88. Маслов, 88. Шаваев, 90+1.
Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).
01 сентября. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".