"Сочи" в Петербурге разгромил "Зенит-2", "Шинник" уступил "Химкам"

"Зенит-2" в домашнем матче 5-го тура первенства России крупно проиграл "Сочи" (1:4).
Первенство России
Олимп-ФНЛ
5-й тур
"Зенит-2" (Санкт-Петербург) – "Сочи" – 1:4 (0:3)
Голы: Барсов, 2 (0:1). Барсов, 6 (0:2). Саная, 45 (0:3). Воробьев, 65 (1:3). Бурмистров, 81 – с пенальти (1:4).
"Зенит-2": Гойло, Рукас (Сергеев, 46), Синяк, Скроботов (Молчан, 46), Байрамов, Казаков, Камышев (Плетнев, 31), Мусаев, Прудников (Бачинский, 61), Воробьев, Тарасов.
"Сочи": Заболотный, Калугин, Заика (Миладинович, 61), Мустафин, Юрганов, Бурмистров, Песегов (Косянчук, 47), Померко, Горбунов, Саная (Обольский, 47), Барсов.
Предупреждение: Плетнев, 79.
Судья: Чебан (Москва).
8 августа. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".
"Шинник" (Ярославль) - "Химки" - 0:1 (0:0)
Гол: Корян, 90+1 - с пенальти.
"Шинник": Антипин, Покидышев, Первушин, Магадиев, Стешин, Самойлов (Шайморданов, 56), Нарылков (Камилов, 46), Кожемякин, Самодин, Низамутдинов (Булия, 86), Гелоян (Деобальд, 64).
"Химки": Кавлинов, Димидко, Данилкин, Филин, Мильдзихов, Корян, Петрусев (Мостовой, 11. Белоус, 68), Нетфуллин, Яковлев, Портнягин (Болов, 72), Алиев (Моргунов, 84).
Предупреждение: Магадиев, 14.
Судья: Низовцев (Нижний Новгород).
8 августа. Ярославль. Стадион "Малая арена Шинник".
"Тюмень" - "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - 1:1 (0:1)
Голы: Казанков, 9 (0:1). Столяренко, 80 (1:1).
"Тюмень": Бучнев, Васиев, Столяренко, Козлов, Шакуро, Теленков (Рябокобыленко, 58), Лаук, Чудин, Парняков, Малоян (Глухов, 23), Вотинов.
"СКА-Хабаровск": Генералов, Ненахов, Хомуха, Дедечко, Алейник (Самсонов, 85), Квеквескири, Черевко, Казанков (Радченко, 83), Никифоров (Федотов, 58), Кабутов, Кабаев (Базелюк, 59).
Предупреждения: Теленков, 21. Федотов, 86.
Судья: Фролов (Москва).
8 августа. Тюмень. Стадион "Геолог".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2018-2019/