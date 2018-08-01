"Сочи" арендовал форварда "Динамо" Обольского

Московское "Динамо" и "Сочи" договорились об аренде нападающего Николая Обольского​. Как сообщает сайт бело-голубых, 21-летний форвард будет выступать за южан до конца сезона-2018/19.

Обольский – воспитанник "Динамо". Он дебютировал в главной команде 19 июля 2015 года в матче против "Зенита", выйдя на замену на 88-й минуте вместо Матье Вальбуэна. Всего за основу на его счету 19 игр. У Обольского также есть опыт выступления в ПФЛ за "Динамо-2" (22 игры, 10 голов) и Юношеской лиге УЕФА (4 игры, 3 гола). В молодежном первенстве на счету нападающего 22 гола в 43 играх. За молодежную сборную России он провел один матч, в котором ему удалось отличиться.