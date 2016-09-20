Сергей Передня: "Игроков "Луча-Энергии" с семьями выгоняют из кампуса, где они проживают"

Главный тренер "Луча-Энергии" Сергей Передня сообщил, что из-за имеющихся проблем в клубе игроки могут бойкотировать матч 14-го тура ФНЛ против "Спартака-2". По словам специалиста, ситуация в клубе из Владивостока дошла до абсурда.

– Никто с игроками, как обещал, не встретился, – цитирует Goleada.ru Передню. – Они сейчас сами по себе. Бойкот матча со "Спартаком-2"? Я думаю, что в сложившейся ситуации они пойдут до конца. Дело дошло до абсурда. Никто не платит деньги ДВФУ, в кампусе которого проживают игроки с семьями, и их теперь оттуда выгоняют. Снять квартиры они не могут, так как у них на это нет денег.

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