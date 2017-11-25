Сергей Павлов: "Хотим создать в "Роторе" другую команду"

Главный тренер "Ротора-Волгоград" Сергей Павлов анонсировал большие перемены в составе в зимнее трансферное окно. Волгоградцы сегодня уступили дома "Оренбургу" (0:2) и занимают последнее место в ФНЛ.

- Мы играли с командой из верхней части турнирной таблицы и пытались действовать против нее компактно, - цитирует официальный сайт ФНЛ Павлова. - Мы понимали, что соперник много забивает со стандартов. Но не удалось реализовать свои планы. Соперник победил заслуженно, перекрыв нам все свободные зоны. Пока мы играем на таком уровне. Девять человек покинут команду и восемь футболистов возьмем. Мы будем до конца бороться. Хотим создать другую команду.