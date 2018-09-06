Радимов рассказал, как получил предложение возглавить "Зенит-2"

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов признался, что не мог отказаться от предложения возглавить вторую команду сине-бело-голубых. 42-летний специалист стал главным тренером "Зенита-2" 4 сентября.

– С какими чувствами возвращаетесь в "Зенит-2"?

– Для меня эта команда не чужая, хотя понятно, что теперь там играют другие ребята – смену поколений никто не отменял. Тем не менее, я ведь участвовал в возрождении "Зенита-2" в 2013 году, все делалось с нуля, в итоге проработал 4 года, начиная еще с ПФЛ.

– Как поступило предложение вновь возглавить вторую команду "Зенита"?

– Позвонил Слава Малафеев спросил, готов ли стать главным тренером. Я ответил: "Если моему клубу это нужно, как могу отказать?". (Иван Торопцев)

"Зенит-2" занимает 19-е место в турнирной таблице ОЛИМП-ФНЛ, имея в активе 1 очко после девяти туров.

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