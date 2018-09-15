Президент "Химок": "Рязанцев хочет проявить себя и вновь играть в премьер-лиге"

Президент "Химок" Василий Иванов выразил уверенность, что новичок команды Александр Рязанцев планирует закрепиться в команде и вернуться в премьер-лигу. Бывший полузащитник сборной России присоединился к "Химкам" накануне и уже успел поучаствовать в эффектной презентации.

- Димидко действительно лидер и на поле, и в раздевалке, - цитирует onedivision.ru Иванова. - Ребята его слушают.

- Портнягин был на хорошем счету несколько лет назад, но потом из-за проблем со здоровьем угодил в яму. Сейчас из нее выбрался?

- Он из нее выбирается. Не все проблемы решены, порой легкие повреждения не позволяют играть по 90 минут, но видно, что он забивной, помогает нам голами, а это для форварда самое главное. Он еще наберет кондиции и проявит себя на серьезном уровне.

- Корян заявил, переходя в "Химки", что вместо денег выбрал футбол. Вы ведь давно его знаете?

- Да, еще со времен работы в "Локомотиве". Хороший человек и футболист, работает, никогда не филонит, очень им довольны.

- Последний ваш новичок, пожалуй, самый известный, поиграл в сборной России и "Зените", забивал "Барселоне". Не опасаетесь, что Рязанцев не найдет мотивации для игры в ФНЛ?

- Нет. Александр отлично мотивирован, он хочет проявить себя, вновь играть в премьер-лиге. Уверен, поможет нашему коллективу, подстегнет молодежь, а мы поможем ему. Возможно, Рязанцеву так понравится в "Химках", что он вернется в РПЛ вместе с нашим клубом.