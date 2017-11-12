Пресс-атташе "Енисея": "Талалаева "понесло". Два журналиста не выдержали хамства и ушли"

Пресс-атташе "Енисея" Станислав Меркис после матча 23-го тура ФНЛ против "Тамбова" (2:0) на своей странице в Твиттере написал, что главного тренера гостей Андрея Талалаева "понесло" на пресс-конференции. По словам сотрудника красноярского клуба, два журналиста не выдержали хамства со стороны известного своими резкими и критичными высказываниями специалиста и покинул зал.

Талалаева "понесло" на прессухе после матча #ЕнисейТамбов. Два журналиста не выдержали хамства и ушли. Скоро! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/OmjBlDwsry – Станислав Меркис (@Merkis_) 12 ноября 2017 г.