17:27 | Футбол — ФНЛ

Пресс-атташе "Енисея": "Талалаева "понесло". Два журналиста не выдержали хамства и ушли"


Пресс-атташе "Енисея" Станислав Меркис после матча 23-го тура ФНЛ против "Тамбова" (2:0) на своей странице в Твиттере написал, что главного тренера гостей Андрея Талалаева "понесло" на пресс-конференции. По словам сотрудника красноярского клуба, два журналиста не выдержали хамства со стороны известного своими резкими и критичными высказываниями специалиста и покинул зал. 

 

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