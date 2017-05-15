Погребняк имеет предложение из Австралии, но не хочет покидать "Динамо"

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев сообщил, что нападающий Павел Погребняк имеет достойное предложение от австралийской команды, но не хочет уходить из стана бело-голубых.

Погребняк перешел в "Динамо" в августе 2015 года. В нынешнем сезоне 33-летний форвард провел девять матчей – восемь в первенстве ФНЛ, один в Кубке России – и не забил ни одного мяча.

- Мы активно ищем клуб Павлу, предлагаем варианты. К сожалению, он не очень хочет найти взаимовыгодный компромисс – этот город далеко находится, тут немного платят, еще определенные условия. Но в данный момент это не его проблемы, а наши, – цитирует ТАСС Муравьева. - У него еще год действует контракт с "Динамо", но Павел особо никуда не рвется. Есть очень хороший вариант с австралийским клубом, но Погребняк отказывается. Хотя финансовые условия практически сопоставимы с тем, что он получает в "Динамо". При его игровой практике этот вариант был бы идеальным и для нас, и для самого нападающего.

По тренировкам мы не можем предъявить ему претензий, он выкладывается с полной отдачей, в отличие от некоторых других игроков, которые у нас также на контракте. Все поставленные задачи, которые ставит перед ним тренерский штаб, он выполняет достойно. Другое дело, что в игровом плане он не демонстрирует весь свой потенциал.





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http://tass.ru/sport/4251708