Паскуато и Брюно покинут "Крылья Советов"

Министр спорта Самарской области и председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин рассказал "СЭ" о назначении на должность главного тренера Андрея Тихонова. Также он отметил, что команду покинули Кристиан Паскуато и Жанни Брюно.

– Тихонов говорил о заинтересованности в нынешних специалистах?

– Решение будет приниматься коллегиально. Наработки по штабу были, есть кандидатуры. Сейчас обсудим и определимся.

– Какова судьба Паскуато и Брюно?

– У обоих закончились контракты. Они покидают "Крылья Советов".

– Еще потери будут?

– Контракты завершились у 15 футболистов. (Сергей АСТАХОВ)

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