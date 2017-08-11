Панюков будет выступать за "Зенит-2" под 33-м номером

Нападающий Андрей Панюков включен в заявку "Зенита-2"​ для участия в первенстве ФНЛ, информирует официальный сайт лиги. 22-летний форвард будет выступать под 33-м номером. О переходе Панюкова из литовского "Атлантаса" в "Зенит" было объявлено вчера. Его контракт рассчитан на три года.

Отметим, что 22-летний футболист принимал участие в летних тренировочных сборах сине-бело-голубых. Однако позже он вернулся в расположение "Атлантаса".

Напомним, Панюков играл за литовцев с 2015 по 2017 год. В 38 матчах он забил 31 гол. Также на правах аренды он выступал в "Аяччо" и второй команде "Браги".