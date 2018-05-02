"Оренбург" обыграл "Сибирь"

"Оренбург" в матче 36-го тура ФНЛ на своем поле обыграл "Сибирь" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Сергей Терехов.

"Оренбург" лидирует в турнирной таблице. "Сибирь" идет шестой.

Первенство России

ФНЛ

36-й тур

"Оренбург" - "Сибирь" (Новосибирск) - 1:0 (1:0)

Гол: Терехов, 14 (1:0).

"Оренбург": Фролов, Васиев, Д.Андреев, Терехов, Удалый, Чиркин, Афонин, Сутормин (Ефремов, 69), Попович (Бреев, 46), Парняков, Делькин (Мамтов, 80).

"Сибирь": Цыган, Аравин, Кушнирук, Макаренко, Полюткин, Ларенц, Дудолев (Гладышев, 39), М.В.Андреев (Беляев, 67), Азаров, Чеботару, Житнев (Дегтярев, 51).

Предупреждения: Сутормин, 20. Попович, 27. Ларенц, 49. Азаров, 57. Полюткин, 59. Кушнирук, 72.

Судья: Турбин (Дмитров).

2 мая. Оренбург. Стадион "Газовик".