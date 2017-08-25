Олейник и Чернышов покинули "Томь"

Защитники Ярослав Олейник и Егор Чернышов покинули "Томь", сообщает пресс-служба клуба. 26-летний Олейник ушел из команды по семейным обстоятельствам. 20-летний Чернышов, по мнению тренерского штаба, не выдержал конкуренции. Контракт с ним был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Олейник перешел в "Томь" из "Дармштадта" в межсезонье и провел в ФНЛ пять матчей. Чернышов присоединился к команде перед прошлым сезоном, сыграл в 10 встречах в молодежном первенстве и в одном матче в Кубке России.