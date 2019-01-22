На содержание "Мордовия Арены" потребуется 300 миллионов рублей в год

"Мордовия Арена", построенная к ЧМ-2018, перейдет в собственность республики в первом полугодии этого года, информирует mordovmedia.ru.

Для эффективного содержания стадиона был разработан план, согласно которому в 2019 году на содержание площадки потребуется 275,9 миллиона рублей, в 2020 – 287,9 миллиона, в 2021 – 299,2 миллиона.

Согласно "Концепции наследия", которая предусматривает выделение субсидий для обеспечения жизнедеятельности спортивного объекта, в этом году "Мордовия Арена" будет полностью находиться на попечении федерального бюджета. С 2020 по 2023 году на плечи Мордовии лягут 5 процентов для содержания стадиона.

В 2024 все затраты на содержание "Мордовия Арены" полностью перейдут на республиканский бюджет, который должен будет найти дополнительные источники финансирования.

Отметим, что в среднем на содержание 45-тысячной арены необходимо около 300 миллионов рублей в год.

Чтобы вывести стадион на самоокупаемость, на нем должны будут играть "Спартак" или "Зенит".