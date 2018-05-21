Минспорт Краснодарского края не получал обращений по размещению на "Фиште" футбольного клуба

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края прокомментировало информацию о том, что петербургское "Динамо" после завершения чемпионата мира-2018 может переехать на стадион "Фишт". Ранее о том, что команда из Санкт-Петербурга может переехать в Сочи сказал главный тренер питерцев Александр Точилин.

"На сегодняшний день официальных обращений по поводу размещения на стадионе "Фишт" в Сочи каких-либо футбольных клубов в адрес министерства физкультуры и спорта Краснодарского края не поступало, – приводит "Р-Спорт" сообщение краевого министерства спорта. – Кроме того, до конца чемпионата мира по футболу стадион перейдет под управление ФИФА и оргкомитета "Россия-2018". По завершению мундиаля мы готовы рассмотреть подобные предложения".

Одновременно с этим администрация Сочи сообщила, "официально на город никто не выходил ни с какими предложениями, ни с какими-либо уведомлениями".

Напомним, в сезоне-2017/18 петербургское "Динамо" заняло шестое место в турнирной таблице первенства ФНЛ. Стадион "Фишт" во время чемпионата мира примет 6 матчей, включая встречи 1/8 и 1/4 финала турнира.