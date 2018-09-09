"Луч" оштрафует футболиста, получившего желтую и красную карточки за две минуты после выхода на замену

Главный тренер "Луч-Энергии" Рустем Хузин рассказал "СЭ" какие санкции будут применены к нападающему Станиславу Прокофьеву, который в матче 10-го тура ОЛИМП-ФНЛ против "Тюмени" (0:0) получил две желтые карточки за две минуты после выхода на замену.

– Конечно, к футболисту есть претензии, – говорит Хузин. – Думаю, это произошло на эмоциях. Человек играл дома (Прокофьев родом из Тюмени – Прим. "СЭ"). Наверное, это случилось от большого желания.

– Прокофьев объяснил после игры, как так получилось?

– Нет. Мы по горячим следам не стали это выяснять. Думаю, все будет по приезду во Владивосток. А прилетим мы только завтра утром. Тогда и поговорим.

– Будут ли применены санкции к Прокофьеву? И какие?

– Сто процентов. В первую очередь, он должен извиниться перед командой. Ну, и денежный штраф обязательно последует. (Елена Григорьевская)