"Луч-Энергия" одержал победу над "Химками"

В игре 18-го тура ФНЛ "Луч-Энергия" сумел победить "Химки" – 2:0. В составе хозяев поля на последних минутах встречи отличились нападающий Иван Столбовой и защитник Антон Пискунов.

Чемпионат России

ФНЛ

18-й тур

"Луч-Энергия" (Владивосток) – "Химки" – 2:0 (0:0)

Голы: Столбовой, 83 (1:0). Пискунов, 90+1 (2:0).

"Луч-Энергия": Гаврилов, Попов, Насадюк, Коломыц, Грицаенко, Пискунов, Гриднев (Машнев, 81), Килин, Носов (Минич, 66), Михалев (Столбовой, 71), Гордиенко (Кашкавал, 88).

"Химки": Исупов, Чернышов, Шумских, Лапин, Заика, Тюнин, Губерац (Гащенков, 65), Казаев, Галешич (Широков, 88), Дворников (Ахба, 77), Сикорски (Петрусев, 72).

Предупреждения: Тюнин, 39. Лапин, 60. Гриднев, 69.

Судья: Апонасенко (Москва).

22 октября. Владивосток. Стадион "Динамо".