"Луч-Энергия" обыграл "Шинник" и покинул зону вылета ФНЛ

В матче 23-го тура первенства ФНЛ "Луч-Энергия" в родных стенах переиграл "Шинник" - 3:1. В составе приморцев по разу отличились Оливер Празновски, Иван Хлебородов и Ишхан Гелоян, у "медведей" забил Никита Безлихотнов.

Отметим, что эта победа позволила "тиграм" покинуть зону вылета ФНЛ. "Луч-Энергия" расположился на 14-й строчке турнирной таблицы, набрав 24 очка в 23 матчах.

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23-й тур

"Луч-Энергия" (Владивосток) - "Шинник" (Ярославль) - 3:1 (0:1)

Голы: Безлихотнов, 18 (0:1). Празновски, 62 (1:1). Хлебородов, 86 (2:1). Гелоян, 88 (3:1).

"Луч-Энергия": Шамов, Марущак, Празновски, Тихий (Хлебородов, 76), Насадюк, Маляка (Мязин, 63), Носов (Макарчук, 46), Гелоян, Пономаренко, Холодилов (Бажев, 46), Гордиенко.

"Шинник": Антипин, Магадиев, Чистяков, Ятченко, Лях (Дроздов, 69), Крамаренко (Шайморданов, 74), Щадин, Самойлов (Кагермазов, 79), Нарылков, Безлихотнов (Лаук, 64), Булия.

Предупреждение: Чистяков, 83.

Судья: Волошин (Смоленск).

12 ноября. Владивосток. Стадион "Динамо". 1020 зрителей.

Турнирная таблица ФНЛ