"Луч-Энергия" и "Авангард" поделили очки

В матче 36-го тура первенства России в ФНЛ "Луч-Энергия" сыграл вничью с курским "Авангардом" – 2:2.
Первенство России
ФНЛ
36-й тур
"Луч-Энергия" (Владивосток) – "Авангард" (Курск) – 2:2 (2:1)
Голы: Альшин, 21 (0:1). Гелоян, 24 (1:1). Гелоян, 40 (2:1). Акбашев, 53 (2:2).
"Луч-Энергия": Абакумов, Таказов, Насадюк, Марущак, Тихий, Дзахов, Пономаренко, Гелоян, Машнев (Цуканов, 87), Носов (Павленко, 78), Мязин (Хлебородов, 76).
"Авангард": Чагров, А. Войнов, Багаев, Дашаев, Коробов (Шогенов, 82), Альшин (Д.Войнов, 88), Нетфуллин, Синяев (Митасов, 59), Гурфов, Акбашев, Тлупов.
Предупреждения: Багаев, 70. Дзахов, 89.
Судья: Шадыханов (Москва).
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2017-2018/