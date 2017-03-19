18:11 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Леонид Федун: "Самбу пока не похож на Промеса"

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Владелец "Спартака" Леонид Федун после ничьей "Спартака-2" с "Динамо" (1:1) в матче 27-го тура первенства России отметил, что дерби удалось. Он сказал, что нападающего Идриса Сиди Самбу пока рано сравнивать с Квинси Промесом, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Дерби получилось настоящее. Пока не первого уровня, а второго, но все по накалу, – отметил Федун. – Ребятам сказал, что надо играть в более быстрый и интенсивный футбол. Тогда у них у всех будет шанс закрепиться в первой команде.

– Как вам легионеры?

– Очень рано оценивать. Еще нужна акклиматизация. Через полгода можно будет сказать.

– Посещаемость порадовала?

– Как понимаю, рекорд ФНЛ этого года.

– Самбу похож на Промеса?

– Нет. Пока нет. Через некоторое время увидим.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Gordon

Промес пока и сам не похож на Промеса. А насчёт первой команды пусть, всё-таки, профессионалы футбольные советы дают, не?

18:39

higagy

Акклиматизация полгода? Может быть, все-таки, адаптация? Или руководителю крупной компании необязательно знать толковый словарь?

18:29

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