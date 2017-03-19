Леонид Федун: "Самбу пока не похож на Промеса"

Владелец "Спартака" Леонид Федун после ничьей "Спартака-2" с "Динамо" (1:1) в матче 27-го тура первенства России отметил, что дерби удалось. Он сказал, что нападающего Идриса Сиди Самбу пока рано сравнивать с Квинси Промесом, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Дерби получилось настоящее. Пока не первого уровня, а второго, но все по накалу, – отметил Федун. – Ребятам сказал, что надо играть в более быстрый и интенсивный футбол. Тогда у них у всех будет шанс закрепиться в первой команде.

– Как вам легионеры?

– Очень рано оценивать. Еще нужна акклиматизация. Через полгода можно будет сказать.

– Посещаемость порадовала?

– Как понимаю, рекорд ФНЛ этого года.

– Самбу похож на Промеса?

– Нет. Пока нет. Через некоторое время увидим.