Леонид Федун: "Самбу пока не похож на Промеса"

Владелец "Спартака" Леонид Федун после ничьей "Спартака-2" с "Динамо" (1:1) в матче 27-го тура первенства России отметил, что дерби удалось. Он сказал, что нападающего Идриса Сиди Самбу пока рано сравнивать с Квинси Промесом, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.
– Дерби получилось настоящее. Пока не первого уровня, а второго, но все по накалу, – отметил Федун. – Ребятам сказал, что надо играть в более быстрый и интенсивный футбол. Тогда у них у всех будет шанс закрепиться в первой команде.
– Как вам легионеры?
– Очень рано оценивать. Еще нужна акклиматизация. Через полгода можно будет сказать.
– Посещаемость порадовала?
– Как понимаю, рекорд ФНЛ этого года.
– Самбу похож на Промеса?
– Нет. Пока нет. Через некоторое время увидим.
Леонид Арнольдович Федун подвёл итог матча #Спартак-2 - Динамо pic.twitter.com/wPX9vC7xwA– Сергей Астахов (@SAstahov) 19 марта 2017 г.
Gordon
Промес пока и сам не похож на Промеса. А насчёт первой команды пусть, всё-таки, профессионалы футбольные советы дают, не?
18:39
higagy
Акклиматизация полгода? Может быть, все-таки, адаптация? Или руководителю крупной компании необязательно знать толковый словарь?
18:29