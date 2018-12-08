Ледяхов пока не комментирует уход из "Балтики"

Игорь Ледяхов не стал комментировать информацию о том, что он уволен с поста главного тренера "Балтики".

При этом тренер дал понять, что все окончательно станет ясно в ближайшее время. По данным "СЭ", 50-летний специалист вместе со своим помощником, 45-летним Олегом Василенко уже покинули клуб. Ледяхов возглавил калининградцев 20 сентября этого года, по итогам первой половины сезона "Балтика" занимает 16-е место в Олимп – ФНЛ.

Ранее "Балтика" на своем официальном сайте объявила об оптимизации расходов и предложила самостоятельно искать новые команды сразу 11 футболистам. (Иван Торопцев)