15:52 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Кубань" продала клубные автомобили

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Как стало известно "СЭ", "Кубань" продала практически все клубные автомобили. Это решение приняло руководство клуба с целью найти хоть какие-то средства. Однако, по словам источника, все автомобили Audi серий А1, А3 и А4 были проданы неестественно дешево и сразу же нашли своих покупателей. В настоящее время "Кубань" имеет в своем активе не больше 2-3 клубных машин.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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bobik777

Веня,топи это недоразумение краснодарского края. Красава. Один город,одна команда.

17:05

Ботаникум

И сколько НЕЕСТЕСТВЕННО ДЕШЁВЫХ Ауди досталось семье "коробки"????

16:31

Vedi

На лицо все признаки серьёзности задачи - выхода в ПЛ.

16:12

А380726

Наверняка в графе "покупатель"договора купли-продажи тачек - жены и тещи работников клуба

16:07

vialiy

Губернатор Кондратьев не потянул "Кубань"; не потянет и Кубань. В отставку!

16:01

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