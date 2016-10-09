"Кубань" продала клубные автомобили

Как стало известно "СЭ", "Кубань" продала практически все клубные автомобили. Это решение приняло руководство клуба с целью найти хоть какие-то средства. Однако, по словам источника, все автомобили Audi серий А1, А3 и А4 были проданы неестественно дешево и сразу же нашли своих покупателей. В настоящее время "Кубань" имеет в своем активе не больше 2-3 клубных машин.