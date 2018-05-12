"Кубань" объединится с АФИПС?

Сегодня главный тренер "Ротора" Сергей Павлов на пресс-конференции после матча 38-го тура с "Химками" (3:1) заявил: несмотря на 17-е место в итоговой турнирной таблице, волгоградцы останутся в ФНЛ, так как некоторые клубы ПФЛ отказались выходить в первый дивизион.

По информации "СЭ", победитель зоны "Центр" московский "Арарат" еще не принял окончательного решения, будет ли выступать в ФНЛ. Альтернативный вариант – выступление в чемпионате Армении – по нашим данным, отпал.

Есть вероятность, что лидер зоны "Юг" АФИПС объединится с "Кубанью", занявшей 9-е место в ФНЛ. У краснодарцев серьезные финансовые проблемы. Ранее сообщалось, что желто-зеленые даже могут объявить себя банкротом.

Напомним, что победитель зоны "Восток" "Сахалин" уже отказался играть в первом дивизионе в следующем сезоне.

Клубы ПФЛ с "Востока" не подали заявки на лицензирование, из ФНЛ вылетит 4 клуба