19:14 | Футбол — ФНЛ

Сергей Павлов - о вылете "Ротора" из ФНЛ: "Насколько я знаю, мы остались в лиге"

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Главный тренер "Ротора" Сергей Павлов после вылета своей команды из ФНЛ отметил, что в следующем сезоне команда продолжит выступление в лиге. 

Насколько я знаю, мы остались в этой лиге, потому что есть команды, которые снимутcя, - сказал Павлов на пресс-конференции после матча с "Химками" (3:1) . - Мы знали, что если двинемся на одну ступеньку [в турнирной таблице], то точно останемся. Это насколько я знаю, команда это знала. 

По итогам 38-ти туров ФНЛ волгоградская команда заняла 17-е место, которое по спортивному принципу предполагает вылет в ПФЛ.

Итоговая турнирная таблица ФНЛ

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=CraLsyaJO3U

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Мальчиш-Кибальчиш

takitak всё что за Уралом скоро будет играть в первенстве Китая, зачем нам тренировать конкурентов.

20:56

takitak

регламент, что дышло. Если лидер пфл Восток отказался, то вылетевший Луч, вместо него должен остаться. В противном случае весь смысл фнл будет сводится к тому же, что и в премьер лиге - выдавить всё что за Уралом во 2 лигу.

20:42

echo2011

Если исходить из того,что "Тосно" не пустили в Европу,то можно сказать,что спортивные принципы начали уступать околоспортивным...

20:22

Бармалей3000

1.место - Балтика, 2. Ротор, ждем Вас!!!

20:20

Бармалей3000

Ротор остался, следующий год выходим в РФПЛ!!!

20:20

23 КОРОВЫ -- последняя строка

Какой тут уже ""спортивный принцип"", туды его в подкопчиковое пространство... Если ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА рассеи не выступает в еврокубках!!!! И не надо МНЕ тут трындеть про ""допуски"" !!! Для отстранённых от О.И. устроили альтернативную порнографию с МНОГОМИЛЛИОННЫМИ ПРИЗАМИ!!! На ЭТО и денюжков и юридических разрешений хватило!!!

20:06

Lennon

Волгарь все же какой-никакой бренд Астрахани, но в следующем сезоне именно он пойдет на вылет, судя по последним событиям

20:02

Lennon

Не, Арарат прекратит существование, думаю

20:01

rotor

Как по мне, то лучше пусть во второй лиге играют. Спортивный принцип должен главенствовать. Сезон провалили.

19:44

Визард

За Ротор с 87 года.

19:42

gritz

или Тосно

19:32

grroznyi85

Волгарь видимо все. Наигрался в ФНЛ

19:28

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