Сергей Павлов - о вылете "Ротора" из ФНЛ: "Насколько я знаю, мы остались в лиге"

Главный тренер "Ротора" Сергей Павлов после вылета своей команды из ФНЛ отметил, что в следующем сезоне команда продолжит выступление в лиге.
- Насколько я знаю, мы остались в этой лиге, потому что есть команды, которые снимутcя, - сказал Павлов на пресс-конференции после матча с "Химками" (3:1) . - Мы знали, что если двинемся на одну ступеньку [в турнирной таблице], то точно останемся. Это насколько я знаю, команда это знала.
По итогам 38-ти туров ФНЛ волгоградская команда заняла 17-е место, которое по спортивному принципу предполагает вылет в ПФЛ.
Мальчиш-Кибальчиш
takitak всё что за Уралом скоро будет играть в первенстве Китая, зачем нам тренировать конкурентов.
20:56
takitak
регламент, что дышло. Если лидер пфл Восток отказался, то вылетевший Луч, вместо него должен остаться. В противном случае весь смысл фнл будет сводится к тому же, что и в премьер лиге - выдавить всё что за Уралом во 2 лигу.
20:42
echo2011
Если исходить из того,что "Тосно" не пустили в Европу,то можно сказать,что спортивные принципы начали уступать околоспортивным...
20:22
Бармалей3000
1.место - Балтика, 2. Ротор, ждем Вас!!!
20:20
Бармалей3000
Ротор остался, следующий год выходим в РФПЛ!!!
20:20
23 КОРОВЫ -- последняя строка
Какой тут уже ""спортивный принцип"", туды его в подкопчиковое пространство... Если ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА рассеи не выступает в еврокубках!!!! И не надо МНЕ тут трындеть про ""допуски"" !!! Для отстранённых от О.И. устроили альтернативную порнографию с МНОГОМИЛЛИОННЫМИ ПРИЗАМИ!!! На ЭТО и денюжков и юридических разрешений хватило!!!
20:06
Lennon
Волгарь все же какой-никакой бренд Астрахани, но в следующем сезоне именно он пойдет на вылет, судя по последним событиям
20:02
Lennon
Не, Арарат прекратит существование, думаю
20:01
rotor
Как по мне, то лучше пусть во второй лиге играют. Спортивный принцип должен главенствовать. Сезон провалили.
19:44
Визард
За Ротор с 87 года.
19:42
gritz
или Тосно
19:32
grroznyi85
Волгарь видимо все. Наигрался в ФНЛ
19:28