Сергей Павлов - о вылете "Ротора" из ФНЛ: "Насколько я знаю, мы остались в лиге"

Главный тренер "Ротора" Сергей Павлов после вылета своей команды из ФНЛ отметил, что в следующем сезоне команда продолжит выступление в лиге.



- Насколько я знаю, мы остались в этой лиге, потому что есть команды, которые снимутcя, - сказал Павлов на пресс-конференции после матча с "Химками" (3:1) . - Мы знали, что если двинемся на одну ступеньку [в турнирной таблице], то точно останемся. Это насколько я знаю, команда это знала.



По итогам 38-ти туров ФНЛ волгоградская команда заняла 17-е место, которое по спортивному принципу предполагает вылет в ПФЛ.

Итоговая турнирная таблица ФНЛ