"Крылья Советов" Тихонова разгромили "Балтику" и догнали "Енисей" Аленичева

"Крылья Советов" в матче 14-го тура ФНЛ разгромили "Балтику" со счетом 3:0. Голы забили Сергей Корниленко, Алан Чочиев и Сергей Самодин. Подопечные Андрея Тихонова догнали по очкам лидирующий в таблице "Енисей". Добавим, что на 15-й минуте встрече был удален нападающий гостей Сенин Себаи.

В других встречах этого тура питерское "Динамо" победило "Тюмень", а "Кубань" и "Факел" сыграли вничью - 2:2.

Первенство России

ФНЛ

14-й тур

"Крылья Советов" (Самара) - "Балтика" (Калининград) - 3:0 (1:0)

Голы: Корниленко, 13 (1:0). Чочиев, 57 (2:0). Самодин, 66 (3:0).

"Крылья Советов": Конюхов, Гаджибеков, Надсон, Таранов, Ятченко (Зотов, 4. Тихонов, 74), Мияйлович (Кленкин, 60), Чочиев, Ланин, Алиев, Корниленко (Ткачук, 59), Самодин.

"Балтика": Помазан, Тимошин, Логашов, Каленкович, Крючков, Свежов (Малеев, 85), Чуперка, Шешуков (Родионов, 80), Скопинцев, Себаи, Касьян (Кобялко, 36).

Предупреждения: Себаи, 14. Свежов, 33. Крючков, 65.

Удаление: Себаи (Балтика), 15.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

16 сентября. Самара. Стадион "Металлург".

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Тюмень" - 2:0 (1:0)

Голы: Барсов, 18 (1:0). Барсов, 65 (2:0).

"Динамо": Книга, Бычков, Житников, Юрганов, Бабенков, Соловьев (Коротаев, 65), Песегов, Власов (Рогов, 72), Кулишев (Киреенко, 66), Цвейба (Батютин, 85), Барсов.

"Тюмень": Обухов, Гузь, Головня, Шакуро, Глухов, Шляпкин, Богатырев (Саламатов, 33), Рябокобыленко, Пустозеров (Чуканов, 33), Павленко, Юсупов.

Судья: Амелин (Тула).

16 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".

"Кубань" (Краснодар) - "Факел" (Воронеж) - 2:2 (2:1)

Голы: Алейник, 21 (1:0). Гогниев, 35 (2:0). Сердюк, 44 (2:1). Мичуренков, 50 (2:2).

"Кубань": Москаленко, Гапон, Клещенко, Марков, Байрыев, Гай, Маляров (Завезен, 55), Коновалов, Алейник (Тюфяков, 86), Гогниев, Обухов (Нурисов, 77).

"Факел": Федоров, Шумейко, Осипенко, Хайманов, Шарифи (Семенов, 72), Молодцов, Лукьянов (Чхапелия, 60), Каюмов (Мануковский, 83), Амбарцумян, Сердюк, Мичуренков (Верулидзе, 85).

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

16 сентября. Краснодар. Стадион "Кубань".