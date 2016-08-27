Иван Соловьев: "Матч против "Зенита-2" будет принципиальным"

Полузащитник "Факела" Иван Соловьев, ранее выступавший в составе "Зенита", подчеркнул, что до сих пор обижен на главного тренера второй команды сине-бело-голубых Владислава Радимова. По его словам, встреча с "Зенитом-2" будет принципиальной.

- Как приняли вас в "Факеле"?

- Нормально. Здесь хороший коллектив. Пока еще не до конца влился в команду, но все нравится. Вот уже провел первый матч на Кубок.

- Какой матч будет для вас принципиальнее в ФНЛ - против "Динамо" или "Зенита-2"?

- Против "Зенита-2".

- Почему?

- Из-за фигуры главного тренера этой команды. Радимова. Обида на него осталась. (Радимов публично обвинил Соловьева в том, что тот отказался играть против "Спартака-2". - Прим. "СЭ"). Ну да ладно, не будем об этом.

- При вас название команды "Зенит" лучше не произносить?

- Лучше об этом не вспоминать. Эту страницу я перевернул. Зачем думать о прошлом? Нужно смотреть вперед, расти, прогрессировать, двигаться дальше. (Виталий АЙРАПЕТОВ)