"Игроки не выдержали психологически и физически". Тренер "Тюмени" – о поражении в Хабаровске на последних минутах

Главный тренер "Тюмени" Горан Алексич после поражения в матче 21-го тура первого дивизиона от СКА (1:2) посетовал на нехватку концентрации у своих игроков в концовке встречи. "Тюмень" вела со счетом 1:0, но пропустила на 86-й и 92-й минутах.

– Нам очень были нужны очки, чтобы выйти из зоны вылета, – приводит официальный сайт турнира слова Алексича. – Мы долго анализировали соперника и решили сегодня играть более компактно, от обороны.

Так получилось, что в первом тайме мы забили гол и в тоже время не позволяли СКА создавать моменты возле своих ворот. Во втором тайме хабаровчане произвели замены, выпустив двух высоких нападающих, и создали два опасных момента.

В целом же, мы успевали контролировать ситуацию в обороне. В атаке многое не получалось, но мы и так забиваем нечасто, тем более на выезде.

В конце игры наши игроки не сумели разобраться по позициям после произведенной замены и пропустили гол. При уже равном счете мы не выдержали психологически и физически. Не было нужной концентрации, чтобы доиграть матч хотя бы вничью. В итоге мы проиграли, хотя нам очень нужны очки.

Что поделать, жизнь идет дальше – нам необходимо быстро восстановиться, ведь в среду нас ждет матч в Краснодаре.