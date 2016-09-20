Игроки "Луча-Энергии" не намерены тренироваться, пока им не выплатят все задолженности

Капитан "Луча-Энергии" Алексей Ребко подчеркнул, что команда не намерена проводить тренировочные занятия до тех пор, пока клуб не погасит все задолженности по зарплате. Ранее появилась информация, что игроки владивостокского клуба могут бойкотировать матч 14-го тура первенства ФНЛ со "Спартаком-2".

- Мы приняли решение не тренироваться, пока нам не выплатят все задолженности по зарплатам и премиальным, - приводит Vl слова Ребко. - На данный момент задолженность перед игроками по зарплатам составляет более трех месяцев, а по премиальным - за весь прошлый и нынешний сезон. Игроки сейчас выживают с трудом. Многие привезли свои семьи. Доходит до абсурдного: оттуда, где мы живем, нас выгоняют. На последнюю игру с "Нефтехимиком" ребята вышли на поле на морально-волевых качествах и выиграли эту встречу. Никто с нами не встретился, не поговорил. Если руководители не хотят, чтобы клуб существовал, то давайте закроем его. Были мысли не выйти на игру, но нам сказали, что через три дня все решится, что будет встреча с губернатором, но ее не было. Я понимаю, что сейчас непростая ситуация в регионе, но и с клубом что-то надо делать.

Защитник Михаил Попов подчеркнул, что игроков просили не устраивать акций протеста перед матчем 13-го тура ФНЛ с "Нефтехимиком" (1:0).

- Ситуация непредсказуемая. Мы не знаем, куда стучаться, куда трезвонить, - сказал Попов. - Я в команде нахожусь всего три месяца, на нее никто не обращает внимания. Ни руководство города, ни руководство края.

Нас попросили не устраивать никаких акций перед последней игрой. Мы вышли на поле, выиграли. Прошло несколько дней. И тишина. Что нам делать? Живем в кампусе ДВФУ с детьми и женами. Не можем снять квартиры. Мы хотим, чтобы с нами встретились, поговорили. Не выйти на матч - это крайняя мера. Не хотим до этого доводить. Футбол - это не только наша работа, это наша жизнь. Мы выходим играть не только за деньги, мы получаем удовольствие от этого, приносим радость болельщикам.