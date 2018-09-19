Игорь Ледяхов: "Веду переговоры с "Балтикой", завтра лечу в Калининград"

Бывший главный тренер "Ахмата" Игорь Ледяхов подтвердил информацию "СЭ" о том, что он может возглавить "Балтику". Руководство клуба уже близко к завершению переговоров. В то же время Валерий Непомнящий покинул пост наставника команды из Калининграда.
– Вашу информацию подтвердить могу – переговоры с "Балтикой" мы ведем, но более конкретная информация будет завтра.
– То есть завтра вас могут назначить главным тренером клуба?
– Вся конкретика будет завтра.
– Судя по длинным гудкам, вы в Испании?
– Да, все верно. Завтра вылетаю в Калининград, где и будет проведен финальный раунд переговоров.
После 11 туров "Балтика" с 10 очками занимает 17-е место в первенстве Олимп - ФНЛ. (Андрей Сизякин)