Игорь Ледяхов: "Веду переговоры с "Балтикой", завтра лечу в Калининград"

Бывший главный тренер "Ахмата" Игорь Ледяхов подтвердил информацию "СЭ" о том, что он может возглавить "Балтику". Руководство клуба уже близко к завершению переговоров. В то же время Валерий Непомнящий покинул пост наставника команды из Калининграда.

– Вашу информацию подтвердить могу – переговоры с "Балтикой" мы ведем, но более конкретная информация будет завтра.

– То есть завтра вас могут назначить главным тренером клуба?

– Вся конкретика будет завтра.

– Судя по длинным гудкам, вы в Испании?

– Да, все верно. Завтра вылетаю в Калининград, где и будет проведен финальный раунд переговоров.

После 11 туров "Балтика" с 10 очками занимает 17-е место в первенстве Олимп - ФНЛ. (Андрей Сизякин)