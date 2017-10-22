Игорь Черевченко: "Инстинкта убийцы" пока не хватает "Балтике"

Главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко после матча 19-го тура ФНЛ против "Динамо"​ из Санкт-Петербурга отметил, что его команде не хватает "инстинкта убийцы".

– Доволен ли игрой? Моментами доволен, моментами нет, - приводит пресс-служба лиги слова Черевченко. - В любой игре, даже с положительным результатом вопросы к игрокам есть. Самоотдача была у ребят сумасшедшая. А вот "инстинкта убийцы" нам пока не хватает. При счете 2:0 вместо того, чтобы снимать все вопросы получаем необязательный гол со стандарта.

Спасибо болельщикам, которые в неприятную погоду пришли и поддержали команду. Для них сегодняшняя игра была интересной и приятной. Для нас, тренеров – не очень.

– Довольны, что сегодня обошлось без удалений?

– Перед каждой практически игрой у нас на эту тему с игроками жесткий разговор. Но эмоции… Хотя любые эмоции человек должен уметь держать при себе. Иногда пишут, что в команде нет дисциплины. Но – еще раз повторюсь – если вы спросите об этом у футболистов, они вам расскажут совсем обратное.